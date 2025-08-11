Riunione di emergenza all’Ue prima del vertice Trump-Putin

Keystone-SDA

L'Ue terrà oggi una riunione d'emergenza, in videoconferenza, dei suoi ministri degli Esteri, in vista dei colloqui previsti per questa settimana tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, che hanno sollevato timori di un accordo a spese di Kiev.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli europei hanno intensificato i contatti e si stanno impegnando a formare un fronte unito a sostegno dell’Ucraina dopo l’annuncio del vertice tra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia in Alaska, venerdì. Allo stato attuale, la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è prevista, sebbene rimanga “possibile”, secondo l’ambasciatore statunitense presso la Nato, Matthew Whitaker.

L’incontro di oggi è stato convocato dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, Kaja Kallas. Vi parteciperà anche il ministro ucraino Andrii Sybiha.

L’incontro fa seguito a una serie di contatti intessuti nel fine settimana, con un incontro sabato nel Regno Unito tra i consiglieri per la sicurezza nazionale europei e americani alla presenza del vicepresidente statunitense J.D. Vance e numerose conversazioni telefoniche. Lo stesso capo di Stato ucraino ha tenuto colloqui negli ultimi tre giorni con 13 leader europei, nonché con i presidenti del Kazakistan e dell’Azerbaigian. E poi, Kiev “sta ovviamente lavorando con gli Stati Uniti”.