Ritrovato sul Broad Peak il corpo dell’alpinista Nirmal Purja

Keystone-SDA

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Il corpo del famoso alpinista Nirmal Purja, morto in una valanga sul Broad Peak, una vetta che supera gli 8.000 metri nel nord del Pakistan, è stato ritrovato dalle squadre di soccorso. Lo ha annunciato l'Alpine Club of Pakistan.

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(Keystone-ATS) “La squadra di soccorso sul posto ha trovato Nims Dai (il soprannome di Nirmal Purja) a circa 5.700 metri di altitudine sul Broad Peak, una montagna che amava e che ce l’ha portato via”, ha dichiarato il club sui social. Oltre all’alpinista, sono stati recuperati i corpi di altri tre membri della sua spedizione.

L’alpinista nepalese era noto per aver scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo sette anni fa. Risultava disperso da ieri con altri scalatori in seguito a una valanga avvenuta giovedì.