Ritratto di Frida Kahlo all’asta da Sotheby’s, verso il record

Un ritratto di Frida Kahlo potrebbe battere il record da Sotheby's. "Il sogno (o Il letto), 1940" andrà all'asta a New York il prossimo 8 novembre ed è stimato fino a 60 milioni di dollari.

(Keystone-ATS) Una cifra che potrebbe scalzare il primato di Georgia O’Keeffe, che con il dipinto “Jimson Weed/White flower n.1 (1936)”, venduto da Sotheby’s nel 2014 per 44,4 milioni di dollari, detiene il record mondiale come artista femminile.

Attualmente, il prezzo più alto pagato per un’opera della pittrice messicana è di 34,9 milioni di dollari, quando nel 2021 fu acquistato “Diego e io” (1949), con lei e il marito, Diego Rivera.

“Il sogno (o Il letto)” rappresenta il rapporto dell’artista con la morte e la sua stessa mortalità, raffigurando il suo letto a baldacchino con sopra uno scheletro. “Non è solo una delle opere più importanti di Frida Kahlo – ha spiegato Julian Dawes, vice presidente e a capo della divisione impressionismo e arte moderna di Sotheby’s Americas – ma anche una delle poche che esista al di fuori del Messico o che non faccia parte di una collezione privata”. Il dipinto è attualmente in mostra a Londra, poi sarà portato ad Abu Dhabi, Hong Kong, Parigi e infine New York, sede dell’asta.

