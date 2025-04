Ritorno della soprano russa Anna Netrebko a Zurigo

La soprano russo-austriaca Anna Netrebko, considerata vicina al presidente russo Vladimir Putin, si esibirà dal novembre prossimo all'Opernhaus di Zurigo. Il nuovo direttore dell'istituzione, Matthias Schulz, dice di non temere reazioni negative.

"Sono convinto che meriti di avere questa possibilità", ha dichiarato oggi il futuro direttore del Teatro dell'opera di Zurigo ai media, in occasione della presentazione della stagione 2025/26. A suo avviso, è sbagliato fare degli artisti dei capri espiatori solo perché non si riesce ad arrivare ai veri responsabili.

“Proteggere gli artisti”

“In qualità di istituzione culturale, abbiamo la responsabilità di proteggere gli artisti contro una falsa ideologizzazione”, stima Schulz, che entrerà in funzione il 1° agosto. “Ne ho parlato personalmente con lei prima di ingaggiarla”. A Zurigo, Anna Netrebko interpreterà Donna Leonora nell’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, dal 2 novembre.

Negli ultimi anni, Netrebko si è esibita solo sui palcoscenici dei Paesi che sostengono l’Ucraina, sottolinea il direttore dell’Opernhaus. Non ha mai cantato in Russia. “Per questo siamo felici di poterla ascoltare di nuovo in Svizzera”. La soprano è tornato a calcare i palcoscenici di Berlino, Milano (alla prima della Scala lo scorso 7 dicembre) e Londra, anche se non senza qualche protesta.

Serie di annullamenti dal 2022

La cantante è stata criticata in seguito all’invasione dell’Ucraina per mano delle truppe russe, nel febbraio 2022. Diversi concerti e opere a cui avrebbe dovuto partecipare sono stati cancellati negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali.

In Svizzera un suo concerto in programma lo scorso giugno al KKL di Lucerna è stato annullato su richiesta delle autorità, poiché giudicato come “una minaccia per l’ordine pubblico”. Netrebko avrebbe dovuto esibirsi già nel marzo 2022 al Teatro dell’Opera di Zurigo per due date, alle quali lei stessa ha rinunciato.

Con i separatisti pro-russi nel 2014

Netrebko, che dal 2006 risiede a Vienna e ha la doppia cittadinanza russa e austriaca, donò denaro ad un teatro di Donetsk nel 2014 (anno dell’invasione dell’armata russa in Crimea) facendosi in quell’occasione riprendere con in mano una bandiera filorussa. Nel 2022 la città dell’Ucraina orientale è stata de facto annessa da Mosca.

Il suo management da parte sua sottolineato che Netrebko “si è espressa contro la guerra e ha chiesto la pace” e che dal marzo del 2022 nessuna delle sue esibizioni ha portato a disordini. In diverse occasioni ha inoltre le distanze per iscritto da Putin.