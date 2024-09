Risultati in calo per Partners Group, forte flessione in borsa

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) Risultati in calo nel primo semestre per Partners Group. L’impresa con sede a Baar (ZG) specializzata negli investimenti in altre società e nell’amministrazione patrimoniale ha visto i ricavi attestarsi a 1,0 miliardi di franchi (-7% su base annua), l’utile operativo Ebit a 605 milioni (-6%) e il profitto netto a 508 milioni (-9%). La borsa non ha apprezzato. Stando ai dati diffusi di primo mattino, a fine giugno i patrimoni amministrati ammontavano a 149 miliardi di dollari (questa cifra, che equivale a 125 miliardi di franchi, viene fornita nella valuta americana, contrariamente a quelle precedenti), a fronte dei 142 miliardi di dollari di fine 2023. Al capitolo prospettive i vertici confermano le principali stime. Gli indicatori odierni risultano chiaramente inferiori alle previsioni degli analisti e l’effetto in borsa non è mancato: sul mercato di Zurigo l’azione Partners Group – che fa parte dell’SMI, l’indice dei principali titoli – è arrivata in mattinata a perdere circa l’8%. Da gennaio il valore ha comunque guadagnato l’1% e molto positiva è anche la performance sull’arco di un anno: +27%. Partners Group è un’azienda fondata nel 1996. Il gruppo dà lavoro a 1900 persone in 20 località, con centri regionali a Baar (ZG), Denver (Usa) e Singapore. Dal 2006 è quotata alla borsa svizzera.