Rinviato il decimo test in volo di Starship

Annullato per problemi tecnici il decimo test in volo di Starship, il velivolo dell'impresa di Elon Musk SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nuovo tentativo, domattina alla 1:30 svizzera.

(Keystone-ATS) Nel sito di lancio dell’azienda, Starbase, vicino a Boca Chica (Texas) il conto alla rovescia è stato fermato “per consentire la risoluzione di un problema con i sistemi di terra”, ha scritto SpaceX in un post su X.

Successivamente SpaceX ha comunicato sul suo sito che il nuovo tentativo di lancio per il decimo test di Starship è previsto per la 1,30 svizzera di domani. Programma e obiettivi del test restano invariati.

Sempre sul suo sito l’azienda di Elon Musk afferma che “i test in volo continuano a fornire preziosi insegnamenti per la progettazione della prossima generazione di veicoli Starship e Super Heavy. Con l’aumento della produzione all’interno di Starfactory presso Starbase – prosegue l’azienda – e la costruzione di nuove infrastrutture di lancio e test in Texas e Florida, Starship è pronta a proseguire l’iter verso un sistema di lancio rapido e completamente riutilizzabile”.

