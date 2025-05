Ringier: utile sale grazie a cessioni, il digitale non cresce

Keystone-SDA

Il Gruppo Ringier ha aumentato significativamente l'utile operativo nel 2024 grazie alla vendita della piattaforma di e-commerce DeinDeal e alla chiusura della tipografia Swissprinters. Il fatturato è sceso in modo marcato e il digitale non cresce più.

3 minuti

(Keystone-ATS) L’utile operativo EBITDA è aumentato del 13% su base annua, raggiungendo 118,8 milioni di franchi, stando ai risultati pubblicati oggi dal più grande gruppo mediatico svizzero. Si tratta del secondo miglior risultato dal 2015, anche se l’azienda a conduzione familiare non rende noto l’utile effettivo.

La chiusura della tipografia di Zofingen (AG) e la vendita di DeinDeal hanno avuto un impatto positivo sull’utile operativo al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Questi due effetti una tantum hanno tuttavia portato a un corrispondente calo del 13% del fatturato, sceso a 800,6 milioni di franchi.

Un risultato “buono e soddisfacente” in un anno di “razionalizzazione del portafoglio”, ha dichiarato il CEO di Ringier, Marc Walder, presentando le cifre del 2024. Con la chiusura di Swissprinters, il gruppo non possiede più un solo stabilimento di stampa: “Questo è emblematico della trasformazione dell’industria dei media”, ha detto Walder. Stando al CEO, la “razionalizzazione” dovrebbe continuare anche nell’anno in corso, anche se piuttosto con le aziende all’estero.

Il digitale non cresce più

Per la prima volta Ringier non è stata in grado di registrare una crescita nelle sue attività digitali. La quota digitale dell’utile operativo è addirittura scesa dall’83 all’82%. “Il mercato pubblicitario online ha smesso di crescere”, ha dichiarato Walder.

Gli abbonamenti digitali seguono “un percorso davvero arduo”. Attualmente sono ad esempio circa 25’000 gli abbonati al modello a pagamento Blick plus. Non esaltante, ma secondo Walder “una cifra ok”, se si considera che Ringier ha iniziato a utilizzare questo modello solo relativamente tardi, nel giugno 2023.

Alla fine del 2024 Ringier contava 6048 dipendenti, contro i 6571 di un anno prima. Oltre 500 impieghi sono stati tagliati principalmente in varie testate, come pure a Swissprinters e DeinDeal.

Il CEO Walder si è detto a questo proposito “moderatamente preoccupato” sul futuro dei media. È ancora difficile trovare modelli economici sostenibili. E per questo motivo i media sono sempre più spesso di proprietà di persone che se lo possono permettere, come Jeff Bezos di Amazon.