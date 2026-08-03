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Rilevato un nuovo virus nei bovini svizzeri

Keystone-SDA

Un nuovo virus introdotto in Europa colpisce anche i bovini in Svizzera.

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(Keystone-ATS) Lo ha confermato oggi a Keystone-ATS l’Istituto di virologia e immunologia (IVI), precisando che si tratta di un ortobunyavirus, del sierogruppo Simbu, finora non meglio caratterizzato, trasmesso dalle zanzare.

Gli animali colpiti mostrano sintomi quali febbre e diarrea. Nelle mucche da latte si registra inoltre un calo della produzione lattiera.

I virus appartenenti a questo gruppo sono diffusi soprattutto in Africa, Asia e Australia.

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