Riduzione dazi USA: 200 mia investimenti di imprese svizzere

Keystone-SDA

"Alcune aziende svizzere prevedono di effettuare investimenti diretti negli Stati Uniti per 200 miliardi di dollari (circa 158 miliardi di franchi al cambio attuale) entro la fine del 2028".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il consigliere federale Guy Parmelin illustrando la dichiarazione di intenti giuridicamente non vincolante raggiunta dalla Svizzera con gli USA in base alla quale Washington ridurrà al 15%, dal 39%, i dazi applicati alle esportazioni provenienti dalla Confederazione.

Il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha insistito sul fatto che l’economia privata non ha ricevuto alcun mandato dalla Confederazione. Per il successo delle trattative ha contato il “team Switzerland”, ha detto il vicepresidente della Confederazione, facendo riferimento agli sforzi compiuti dal mondo economico e politico.

La Svizzera ha fatto ulteriori concessioni su alcuni prodotti, come determinati tipi di carne, e sul miglioramento del riconoscimento delle norme americane nella Confederazione, in particolare nel settore automobilistico. I risultati dei negoziati con gli USA non pongono problemi all’agricoltura elvetica, ha assicurato Permelin.

Ha anche sottolineato che la Svizzera non ha fatto alcuna concessione in materia di sovranità o neutralità. Berna resta “autonoma”.

L’annuncio della riduzione dei dazi stabilizza le relazioni commerciali bilaterali. Anche se nel complesso l’aliquota doganale rimane elevata in confronto alla situazione anteriore alla loro introduzione, questa riduzione concertata dovrebbe ripercuotersi positivamente sull’economia elvetica. “Sono soddisfatto per la Svizzera, per le imprese e per le esportazioni”, ha detto Parmelin. L’abbassamento dei dazi consente alla Confederazione di essere “su un piano di parità” rispetto ai paesi dell’UE, anch’essi soggetti a dazi doganali del 15%.

Non tutto tornerà come prima

Alcuni settori dell’industria svizzera non potranno tornare al livello di tassazione precedente all’aumento dei dazi doganali deciso da Donald Trump. “Non siamo riusciti a negoziare gli sconti che avremmo voluto”, ha aggiunto il consigliere federale.

Ha poi spiegato che alcuni prodotti erano tassati oltre il 15% prima del primo agosto. È il caso dello Sbrinz, che era tassato al 19% e poi al 39% dal 7 agosto. L’aliquota torna al 19%. Ma il Gruyère, tassato al 10% prima di agosto, non tornerà a quel livello. Sarà soggetto a dazi doganali del 15%.

“Il nostro obiettivo è quello di avere le stesse condizioni per tutti. Ma al momento ciò non è possibile”, ha aggiunto Philippe Lionnet, responsabile degli accordi di libero scambio presso la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

L’attuazione dell’accordo con gli Stati Uniti richiederà un po’ di tempo, ha ammesso Parmelin. “L’obiettivo è quello di farlo il prima possibile, coordinandosi con gli Stati Uniti (…). Affinché entri in vigore occorre considerare tutti gli aspetti tecnici doganali. Le decisioni devono essere trascritte. E questo richiederà un po’ di tempo”, ha spiegato, interrogato dai giornalisti. “Ma l’obiettivo è quello di procedere il più rapidamente possibile”.