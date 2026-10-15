Richemont avrebbe interesse per il colosso dei diamanti De Beers

Keystone-SDA

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Richemont avrebbe interesse per il colosso diamantifero De Beers.

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(Keystone-ATS) Stando all’agenzia Bloomberg il gruppo ginevrino del lusso starebbe conducendo trattative con il grande rivenditore di gioielli americano Signet Jewelers per aderire a un consorzio che intende rilevare la società sudafricana.

L’entità in questione, il Global Diamond Consortium (GDC), si troverebbe in una posizione molto buona nei negoziati per l’acquisizione, secondo Bloomberg, che cita diverse fonti vicine al processo di vendita. Il GDC è guidato dall’ex CEO di De Beers Gareth Penny e sarebbe stato designato come offerente preferito in luglio dalla proprietaria di De Beers, l’impresa britannica Anglo American, che detiene una quota dell’85% in De Beers e ha dichiarato l’intenzione di disinvestire già nel 2024. Del consorzio fanno parte anche gli stati di Namibia e Angola, oltre a grandi produttori di diamanti.

La vendita di De Beers avviene in un momento in cui la domanda di pietre preziose si sta riprendendo da una delle crisi più profonde che il settore abbia mai visto, spiega Bloomberg. Interpellati dall’agenzia né GDC, né Signet Jewelers, né Richemont hanno confermato un interesse all’acquisizione di De Beers.