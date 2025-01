Richemont: netto aumento del fatturato nel terzo trimestre

Keystone-SDA

Il gigante del lusso Richemont ha registrato un netto aumento delle vendite nel terzo trimestre 2024/2025 conclusosi a fine dicembre.

(Keystone-ATS) La crescita, che ha superato le aspettative del mercato, è stata segnata in tutte le regioni ad eccezione dell’Asia dove vi è stato un calo, ma meno del previsto.

Nel periodo in rassegna il fatturato è progredito del 10%, a 6,15 miliardi di euro (5,77 miliardi di franchi), ha comunicato oggi Richemont. Anche in valuta locale le vendite sono aumentate del 10%. Gli analisti si aspettavano una flessione media della crescita organica dello 0,7%.

La divisione gioielleria che comprende in particolare il marchio Van Cleef & Arpels, è cresciuta in un anno del 14% a 4,5 miliardi di euro, mentre il settore dell’orologeria con marchi come IWC ha segnato un calo dell’8% a 867 milioni di euro.

Richemont non pubblica i dati sugli utili del terzo trimestre. La direzione non ha fornito prospettive concrete per l’intero anno 2024/25.