Riccardo Chailly non potrà dirigere la Lucerne Festival Orchestra

Keystone-SDA

Riccardo Chailly non potrà dirigere la Lucerne Festival Orchestra, di cui è direttore d'orchestra principale, ai prossimi concerti del Lucerne Festival per motivi di salute. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori dell'evento in una nota.

1 minuto

(Keystone-ATS) Al posto dell’italiano subentrano Rafael Payare e Franz Welser-Möst. Il venezuelano Payare dirigerà il concerto di Beethoven dell’11 aprile con in scaletta la “Sesta sinfonia”, la “Pastorale” e il “Quarto concerto per pianoforte in sol maggiore” con il pianista solista Mao Fujita.

Mentre l’austriaco Welser-Möst sarà il direttore d’orchestra il 13 aprile per la “Nona sinfonia” di Beethoven.

Payere farà il suo debutto come direttore d’orchestra al Festival di Lucerna e sul podio della Lucerne Festival Orchestra, si legge nella nota. Anche Welser-Möst dirigerà per la prima volta l’orchestra lucernese.

Il 72enne Chailly è stato già costretto a cancellare i suoi impegni del mese di marzo, ha indicato l’agenzia italiana ANSA. Qualche giorno fa ha infatti annullato un concerto alla Scala di Milano, di cui è direttore musicale dal 2015.

L’edizione primaverile del Lucerne Festival si tiene dall’11 al 13 aprile mentre quella estiva si terrà dal 12 agosto al 14 settembre. Sarà l’ultima sotto la guida di Michael Haefliger, che ha diretto il più grande evento classico della Svizzera per ben 26 anni.