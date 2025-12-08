Ricattava l’ex star del Tottenham Son, 4 anni di carcere

Keystone-SDA

Una donna che ha ricattato la superstar del calcio sudcoreano Son Heung-min, ex Tottenham Hotspur e ora al Los Angeles Fc, ventilando una presunta gravidanza è stata condannata a quattro anni di carcere.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta la Yonhap, secondo cui il Tribunale distrettuale centrale di Seul ha comminato la pena a carico di una ventenne, di cui è stato fornito solo il cognome Yang, riconosciuta colpevole “di ricatto e tentato ricatto”.

La donna ha contattato l’attaccante della nazionale sudcoreana presentandogli il caso di una presunta gravidanza. A novembre, Son era comparso in udienza come testimone durante il processo, svoltosi a porte chiuse. Su Yang, nel dettaglio, pendeva l’addebito di aver estorto 300 milioni di won (circa 164’200 dollari) al calciatore nel giugno dello scorso anno, dopo avergli inviato un’ecografia di un bambino e aver minacciato di rivelare di essere incinta.

Le indagini hanno fatto emergere che la donna si era avvicinata a Son dopo che un altro uomo da lei preso di mira non aveva reagito al suo ricatto. In seguito, tra marzo e maggio di quest’anno, Yang e il suo allora fidanzato, di cognome Yong, avrebbero tentato di estorcere altri 70 milioni di won a Son minacciandolo di raccontare alla sua famiglia e alla stampa della sua presunta gravidanza e del successivo aborto.