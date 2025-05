Riapre venerdì il passo del San Gottardo

Keystone-SDA

Il passo del San Gottardo riaprirà venerdì alle 11.00 dopo la chiusura invernale. In contemporanea entrerà in funzione anche il consueto prolungamento stagionale dell'uscita dall'A2 a Göschenen, comunicano oggi le autorità urane.

(Keystone-ATS) Questo serve ad evitare deviazioni attraverso il paese di Wassen in caso di ingorghi al portale nord della galleria.

Inoltre, sempre venerdì ma alle ore 10.00, è prevista una riapertura parziale pure del passo del Susten, che collega Uri al canton Berna, fino a Sustenbrüggli. Per quella totale bisognerà però pazientare fino a metà giugno.

Per quanto riguarda gli altri valichi alpini urani, sono già tornati transitabili nelle scorse settimane l’Oberalp (UR/GR) e il Klausen (UR/GL). Per la Furka invece, a causa di lavori sul versante vallesano, la riapertura è in calendario alla fine di maggio.