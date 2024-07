Riaperti A13 San Bernardino e passo del Sempione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Con la riapertura oggi di San Bernardino e Sempione, tutti i principali collegamenti nord-sud attraverso la Svizzera sono tornati ad essere transitabili. Questi saranno verosimilmente presi d’assalto già da domani dal traffico dei vacanzieri.

L’autostrada A13 del San Bernardino tra Lostallo e Mesocco, in Mesolcina, è stata riaperta stamattina alle 5.00 come previsto. Il primo bilancio è positivo: “il traffico procede come previsto”, ha detto un portavoce dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) a Keystone-ATS.

La chiusura dell’importante arteria nord-sud, travolta dalla piena della Moesa, è quindi durata solo due settimane. Attualmente le autovetture e i mezzi pesanti possono transitare su due corsie – una per senso di marcia – a una velocità di 80 km/h.

La rapidità delle operazioni di ripristino è stata favorita dalla meteo piuttosto stabile, dal lavoro ininterrotto e dal vicino ponte di Buffalora rimasto quasi intatto. I lavori per la ristrutturazione completa del tratto dureranno fino all’autunno, precisa l’USTRA, secondo cui i costi sono stimati tra i cinque e i sette milioni di franchi.

La strada cantonale tra Grono e Lostallo rimane invece per il momento chiusa al traffico di transito. La strada è infatti accessibile unicamente alla popolazione locale, al traffico lento e a quello turistico che si reca nella regione (con prova di prenotazione), indica il canton Grigioni.

Poco prima delle 18.00, indica il TCS, è poi stato riaperto anche il Passo del Sempione, chiuso da sabato a causa di colate detritiche. Ciò permetterà di alleviare la pressione sulle autostrade A2 e A13.

Pressione che dovrebbe aumentare vertiginosamente nei prossimi giorni e in particolare nel secondo week-end di luglio, quando inizieranno le vacanze in Olanda e in cinque Länder tedeschi. A peggiorare le cose c’è anche la chiusura del tunnel dell’Arlberg (A), che collega il Vorarlberg con il Tirolo austriaco.