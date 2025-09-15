Rheinmetall rafforza presenza nella marina militare

La televisione svizzera per l’Italia

Il colosso tedesco delle armi Rheinmetall comunica di essere sul punto di acquisire Naval Vessels Luerssen (Nvl) dal gruppo Luerssen, vale a dire il segmento militare del gruppo cantieristico.

(Keystone-ATS) Per ora, entrambe le parti hanno deciso di non comunicare dettagli sul costo dell’operazione. Si punta a concludere l’accordo in tempi brevi.

Con questa acquisizione strategica, Rheinmetall “amplia il proprio portafoglio nel settore della cantieristica navale militare e rafforza la propria posizione di leader nella fornitura di tecnologie per la difesa in Germania e in Europa”, si legge nel comunicato.

Secondo l’azienda tedesca l’attuale situazione mostra come stia aumentando la necessità di disporre di capacità militari sui mari.

NVL è un gruppo cantieristico privato con quattro cantieri navali nella Germania settentrionale e sedi internazionali. Impiega oltre 2.100 dipendenti in tutto il mondo, ha realizzato un fatturato di circa 1 miliardo di euro nel 2024 ed è considerata un pioniere nella ricerca e nello sviluppo di sistemi marittimi autonomi di superficie.

