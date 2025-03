Rheinmetall: prospettive favorevoli, 8000 assunzioni in due anni

Keystone-SDA

Viste le ottime prospettive per il 2025 l'azienda tedesca Rheinmetall annuncia l'intenzione di assumere nei prossimi due anni ottomila lavoratori, passando dagli attuali 32'000 a circa 40'000, considerando anche i contratti di lavoro interinale.

1 minuto

(Keystone-ATS) È lo stesso amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, a confermarlo.

L’azienda è in fortissima crescita nel settore militare, mentre affronta qualche debolezza nel settore automobilistico. Il progetto di Rheinmetall è di utilizzare anche i siti dedicati al settore automobilistico per quello relativo alla difesa: si tratterebbe di siti “ibridi” per produzioni civili e militari.

L’impresa ha chiuso il 2024 con ricavi in crescita del 36% a 9,8 miliardi di euro, un utile operativo in progressione del 61% a 1,5 miliardi e un profitto netto a 808 milioni (+38%) così da proporre un dividendo di 8,10 euro per azione, rispetto ai 5,70 euro dell’anno precedente