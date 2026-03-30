Rheinmetall: “droni Kiev assemblati da massaie”, Zelensky replica

Keystone-SDA

Forti critiche a Armin Papperger, il CEO dell'azienda produttrice di armi Rheinmetall. Nei giorni scorsi Il 60enne ha paragonato i produttori di droni di Kiev alle casalinghe. La replica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non si sono fatte attendere.

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(Keystone-ATS) In un articolo pubblicato venerdì sulla rivista “The Atlantic”, Papperger ha definito la tecnologia dei droni di Kiev come “giochi con i mattoncini Lego” e ha poi descritto i produttori ucraini come “casalinghe” che realizzano componenti nelle loro cucine con l’aiuto di stampanti 3D. “Questa non è innovazione”, ha chiosato il CEO di Rheinmetall.

Sui social media si sono accumulate le critiche con l’hashtag #LEGODrones. Come riporta il quotidiano tedesco Handelsblatt, oggi ha risposto a Papperger il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in persona: “Se ogni casalinga ucraina è davvero in grado di costruire droni, allora ogni casalinga ucraina può anche diventare presidente del consiglio di amministrazione di Rheinmetall”, ha dichiarato aggiungendo “mi congratulo con la nostra industria della difesa per questo alto livello”.

Anche Alexander Kamyshin, consigliere di Zelensky, ha attaccato Papperger. “Rheinmetall sostiene che i nostri droni Lego siano costruiti da casalinghe nelle loro cucine. Fantastico. Nel frattempo, i nostri droni Lego hanno distrutto più di 11mila carri armati russi”, ha scritto Kamyshin sabato su X.

Da parte sua, Rheinmetall ha risposto domenica su X. L’azienda “nutre il massimo rispetto per gli sforzi immensi del popolo ucraino”, si legge nel comunicato. Già lo scorso ottobre Papperger aveva fatto questa dichiarazione sulle casalinghe ucraine in riferimento alla produzione di droni.