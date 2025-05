Revolut si espande ancora, a Parigi nuova sede centrale europea

Keystone-SDA

Revolut, la fintech globale con oltre 55 milioni di clienti di cui più di 40 milioni in Europa, ha annunciato, nell'ambito dell'odierno 'Summit Choose France', che Parigi diventerà la sua sede per l'Europa occidentale.

(Keystone-ATS) Sulla scia di questa espansione – si legge in una nota – l’azienda richiederà presto una licenza bancaria francese e investirà oltre 1 miliardo di euro in Francia nei prossimi tre anni, creando oltre 200 posti di lavoro e “segnando il più grande investimento estero nel settore finanziario francese degli ultimi dieci anni”.

L’headquarter di Revolut in Europa occidentale inizialmente servirà le operazioni in Francia, con succursali in Irlanda, Germania, Portogallo, Spagna e Italia che si uniranno in seguito; la sede centrale lituana continuerà a servire i clienti di Revolut negli altri mercati europei.

“La Francia è il mercato più grande di Revolut, con 5 milioni di clienti e il mercato Ue in più rapida crescita (+1,6 milioni di clienti nel 2024), e offre significative opportunità di espansione e innovazione. Parigi è la scelta naturale per accelerare la crescita di Revolut in Europa e oltre”, spiega Pierre Décoté, Group Chief Risk & Compliance Officer.