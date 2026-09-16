Revolut chiede licenza bancaria svizzera

Keystone-SDA

Condividi

La neobanca inglese Revolut, già utilizzata da oltre un milione di persone in Svizzera, ha presentato domanda alla Finma per ottenere una licenza bancaria elvetica. L'obiettivo è offrire un servizio completo.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’autorità di vigilanza sui mercati finanziari sta esaminando la richiesta, ha indicato oggi Revolut. La società si considera la maggiore neobanca sul mercato elvetico: conta 1,3 milioni di clienti, con un aumento di circa 240’000 unità nel solo esercizio 2025. I concorrenti Yuh e Neon sono più indietro, con circa 400’000 e 250’000 clienti.

Finora molti svizzeri usano Revolut soprattutto come app conveniente per i pagamenti in viaggio. Con la licenza svizzera, l’azienda punta a proporre conti salario, con IBAN svizzero e protezione dei depositi. L’offerta futura potrebbe includere anche l’elaborazione dei pagamenti per i commercianti; sono allo studio prodotti del pilastro 3a e un’offerta Twint.

Revolut prevede di investire nei prossimi cinque anni oltre 150 milioni di franchi nello sviluppo della banca nella Confederazione e nell’ampliamento del mercato locale. Le risorse serviranno per nuovi prodotti e nuovi posti di lavoro, oltre a rafforzare il consiglio di amministrazione e la direzione. Oggi a Zurigo l’azienda occupa circa 30 dipendenti, ma il numero dovrebbe crescere nettamente con la licenza bancaria.

Con oltre 80 milioni di clienti, la società fintech con sede a Londra è una delle maggiori banche europee ed è in rapida crescita. In Europa ha già licenze bancarie nel Regno Unito, in Lituania e in Francia. Negli Stati Uniti ha recentemente ottenuto dall’autorità bancaria OCC un’autorizzazione condizionata.