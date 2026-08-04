Reuters, gli USA hanno esaurito in Iran quasi tutti i loro missili

Keystone-SDA

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Secondo tre fonti a conoscenza dei dati, l'esercito USA ha esaurito gran parte delle sue scorte di missili a lungo raggio ad alta precisione durante i cinque mesi di guerra con l'Iran, sollevando preoccupazioni sulla prontezza delle forze armate per futuri conflitti.

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(Keystone-ATS) I missili in questione sono principalmente i sistemi missilistici terra-terra dell’esercito, noti come Army Tactical Missile Systems (Atacms) e Precision Strike Missiles (PrSM). Gli Stati Uniti hanno utilizzato “praticamente tutte” queste armi, secondo due delle fonti. Lo scrive la Reuters sul suo sito. Il livello di esaurimento delle scorte di Atacms e Precision Strike Missiles non era stato precedentemente reso noto.

Le munizioni a lungo raggio rappresentano una parte importante dell’arsenale militare, consentendo attacchi precisi da una distanza di sicurezza. I missili Atacms forniti dagli Stati Uniti hanno svolto un ruolo chiave nella guerra in Ucraina, consentendo alle forze ucraine di attaccare obiettivi in Russia.

Il PrSM è una generazione più recente e avanzata che sostituirà gli Atacms, i quali hanno una gittata inferiore. Gli analisti affermano che tali armi – che costano oltre un milione di dollari ciascuna – sarebbero importanti anche in un eventuale conflitto con la Cina. Le fonti si sono rifiutate di specificare quante munizioni di ciascun tipo fossero ancora disponibili negli Stati Uniti.

Una quarta persona a conoscenza della questione ha affermato che, sebbene il Comando Centrale (Central Command), che sovrintende alle forze statunitensi in Medio Oriente, abbia quasi esaurito le scorte di missili terrestri di cui disponeva prima dell’inizio della guerra, è stato in grado di rifornirsi con materiali provenienti da altre aree del mondo.

Rispondendo a una richiesta di commento, il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: “Le forze armate americane sono le più potenti al mondo e dispongono di tutto il necessario per agire nel momento e nel luogo scelti dal presidente. Abbiamo condotto con successo numerose operazioni in tutti i comandi operativi, garantendo al contempo che le forze armate statunitensi possiedano un vasto arsenale di capacità per proteggere il nostro popolo e i nostri interessi”.