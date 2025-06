Retrospettiva di Diego Giacometti al Museo d’arte dei Grigioni

Keystone-SDA

Il Museo d'arte dei Grigioni di Coira dedica da sabato e fino al 9 novembre un'ampia retrospettiva, la prima al mondo in un'istituzione d'arte, allo scultore bregagliotto Diego Giacometti (1902-1985).

1 minuto

(Keystone-ATS) Il successo di Diego Giacometti è iniziato solo dopo la morte del più noto fratello Alberto (1901-1966). La mostra, nella quale vengono esposte per la prima volta opere per lo più inedite, si estende sulle due istituzioni del Museo d’arte dei Grigioni, la storica Villa Planta e l’edificio annesso, si legge in una nota dell’istituzione.

Nella prima, gli oggetti fungono da mobili nel contesto della Fondazione collezione d’arte grigione, con opere del padre Giovanni e del fratello Alberto. Nella seconda, il focus viene messo sul processo di lavoro e sono esposti vari modelli, precisa la nota.

L’esposizione, curata dal direttore artistico del museo Stephan Kunz e da Casimiro Di Crescenzo, è nata in stretta collaborazione con il Museo delle arti decorative di Parigi.