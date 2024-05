Retata in un palazzo a Losanna, 39 arresti per traffico di droga

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un’operazione di polizia su larga scala ha permesso di sgominare una banda di trafficanti di droga in un condominio a Losanna. La retata, avvenuta il 14 maggio, ha portato all’arresto di 39 persone, hanno reso noto oggi in un comunicato le autorità vodesi.

Stando alla nota, una cinquantina di agenti della polizia cantonale e della Città di Losanna hanno fatto irruzione verso le 6:00 in diversi appartamenti dell’edificio in rue de Genève, dove hanno sequestrato in totale oltre un chilo di cocaina, diverse altre sostanze stupefacenti nonché 48’000 franchi in contanti.

In manette sono finiti 39 cittadini nigeriani e ghanesi di età compresa tra i 22 e i 40 anni, accusati di traffico e spaccio. Su incarico dei procuratori impegnati sul caso, due di loro sono stati immediatamente condannati tramite decreto d’accusa a pene detentive, quattro sono stati posti in carcerazione preventiva mentre altri tre sono stati trasferiti in cantoni diversi dove sconteranno la propria pena. Gli altri sono stati invece rilasciati a seguito dei controlli.