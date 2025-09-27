La televisione svizzera per l’Italia

Ressa a un comizio elettorale in India, 31 morti

Almeno 31 persone sono morte nella calca durante un comizio elettorale di un popolare attore diventato politico, Vijay, nell'India meridionale, ha dichiarato un parlamentare.

(Keystone-ATS) “Finora 31 persone sono morte nella calca”, ha dichiarato V. Senthilbalaji ai giornalisti nello Stato del Tamil Nadu, dove è stata segnalata la calca. Circa 58 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale, ha aggiunto.

Vijay, conosciuto con un solo nome, si stava rivolgendo al pubblico presente al comizio nel distretto di Karur quando è scoppiato il caos, costringendolo a interrompere il suo discorso.

L’Hindustan Times ha riportato che una larga parte della folla, desiderosa di intravedere Vijay, si è riversata verso le transenne del palco, innescando la calca. Il primo ministro Narendra Modi si è detto profondamente addolorato per l’incidente.

