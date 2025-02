Responsabilità ambientale: respinta dal 69,8% dei votanti

Keystone-SDA

Niente da fare per l'iniziativa per la responsabilità ambientale: la proposta è stata respinta dal 69,8% degli Svizzeri. In Ticino i no sono stati il dal 69,4% mentre nei Grigioni il 74,2%.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella Svizzera romanda l’opposizione è stata meno marcata rispetto ai cantoni germanofoni, ma il “Röstigraben” non appare troppo profondo. Basilea Città ha registrato la più bassa percentuale di “no”, 54,7% dei voti. Vengono poi Neuchâtel con il 58%, Ginevra con il 58,3%, Vaud con il 61,7%, Giura con il 62,1% e Friburgo con il 67,9%. In Vallese invece i contrari sono stati il 76,4%. Nella Svizzera tedesca i campioni del no sono Svitto, con l’84,6% di voti contrari, Nidvaldo (83,2%) e Obvaldo (83%).

Degli oltre 2.000 comuni svizzeri, solo una decina ha approvato il testo. Quelli con le percentuali più elevate di sì si trovano nella Svizzera francese o al confine linguistico: Lajoux (JU) ha detto sì con il 60,1%, Losanna con il 58%, Romainmôtier-Envy (VD) con il 56,4%, Vevey con il 56,1% e Friburgo con il 53,5%. Seguono Clarmont (VD), Les Enfers (JU), Veysonnaz (VS), Neuchâtel e Bienne (BE).

Oggi gli svizzeri hanno respinto “una proposta estrema che ignora gli aspetti economici e sociali”, afferma l’alleanza interpartitica dei contrari, composta dal PLR, dal Centro e dall’UDC e sostenuta da economiesuisse, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri e dall’Unione svizzera dei contadini. Questo successo – si legge in un comunicato – segna un’altra battuta d’arresto per i Verdi, le loro politiche di proibizione e il loro desiderio di imporre la decrescita.

L’obiettivo del testo “Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)” era di proteggere e preservare le basi naturali della vita con un cambiamento radicale nell’economia, nei consumi e nella vita quotidiana. L’iniziativa chiedeva che in Svizzera venissero utilizzate per le attività economiche e i consumi solo le risorse che possono essere rigenerate. L'”Iniziativa per la responsabilità ambientale” era sostenuta dal PS, dai Verdi e dalle organizzazioni ambientaliste.