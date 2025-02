Responsabilità ambientale: reazioni Verdi e PS

Keystone-SDA

I Verdi sono delusi dal "no" all'iniziativa sulla responsabilità ambientale. "La Svizzera dà chiaramente la priorità alla crescita economica a breve termine piuttosto che alla conservazione dei mezzi di sussistenza", si legge in un post pubblicato su X.

(Keystone-ATS) Si congratulano però con i Giovani Verdi perché sono riusciti a introdurre nel dibattito politico l’importante questione del superamento dei limiti planetari.

La protezione del clima e dell’ambiente è più urgente che mai, afferma un comunicato. La popolazione si è espressa chiaramente a favore di questo obiettivo nel 2023, votando Sì alla legge sulla protezione del clima. Il Consiglio federale però si rifiuta di attuare le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo dello zero netto. “Peggio ancora, invece di agire, sta in realtà riducendo la protezione dell’ambiente con il suo drastico pacchetto di austerità”.

Per i Verdi è chiaro che bisogna accelerare i tempi per rendere la Svizzera neutrale dal punto di vista climatico. “Le semplici promesse non sono sufficienti”, afferma la presidente dei Verdi Lisa Mazzone, citata nella nota.

La maggioranza degli svizzeri considera l’iniziativa per la responsabilità ambientale “la soluzione sbagliata alle attuali sfide della politica climatica”, scrive il PS sul servizio di messaggistica breve Bluesky. Le ultime votazioni sul clima hanno dimostrato però che la sua protezione rimane una preoccupazione importante per la popolazione.

Secondo il PS, sono essenziali investimenti massicci nella transizione energetica e maggiori sforzi per combattere la distruzione dell’ambiente. “Dobbiamo agire dove si generano le emissioni: trasporti, edifici, industria. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo lanciato l’iniziativa del Fondo per il clima insieme ai Verdi”, continua il partito.