Repower: nel 2024 utile in calo, ma ottimo risultato per i vertici

Keystone-SDA

Redditività in calo nel 2024 per Repower, dopo il boom dei profitti registrato l'anno precedente: l'esercizio si è chiuso con un risultato operativo Ebit di 175 milioni di franchi, in flessione del 45%, e un utile netto in contrazione del 54% a di 138 milioni.

3 minuti

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi di primo mattino a scendere sono stati anche i ricavi operativi, ridottisi di un quarto a 2,5 miliardi. La produzione è invece aumentata del 14%, attestandosi a 2306 GWh, grazie alla riapertura della centrale di Robbia e alle favorevoli condizioni idrologiche.

“Repower ha registrato una delle migliori performance della sua storia”, affermano in un comunicato odierno i vertici, che parlano di “ottimo risultato d’esercizio”. Il contributo maggiore al risultato è arrivato una volta ancora dall’attività di negoziazione internazionale, con oscillazioni notevoli del prezzo dell’elettricità durante l’anno, ma una tendenza complessiva di calo.

L’attività di vendita in Italia ha continuato a crescere in modo definito positivo. Se da un lato nel segmento della grande clientela si è verificata la prevista contrazione, questa è stata ampiamente compensata dalla forte espansione tra le piccole e medie imprese. Repower Italia ha venduto ai propri clienti finali 4332 GWh di energia elettrica e quasi 355 milioni di metri cubi di gas.

Sul fronte interno l’azienda ha fornito energia elettrica a circa 48’000 clienti del servizio di base a tariffe inferiori alla media nazionale, sottolinea la dirigenza. L’approvvigionamento continua ad avvenire tramite energia rinnovabile e di produzione locale, proveniente dagli impianti idroelettrici di proprietà situati nei Grigioni.

Per il 2025 il gruppo prevede un risultato positivo. Nei prossimi anni, l’azienda investirà in modo mirato nell’ampliamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile e nella modernizzazione dell’infrastruttura di rete. Nel frattempo il consiglio di amministrazione propone un dividendo ordinario di 5 franchi (come per l’esercizio 2023) e un’elargizione straordinaria di 1,50 franchi (erano 3 franchi l’anno prima).

Repower è un gruppo energetico con sede a Poschiavo e presente su tutta la filiera elettrica, dalla produzione alla distribuzione, passando dal commercio e dalla vendita. L’azienda trova le sue radici nella fondazione, nel 1904, delle Forze Motrici Brusio, entità che che 2000 si fuse con altre due imprese per dare vita a Rätia Energie; nel maggio 2010 la società ha assunto l’attuale ragione sociale.

Il gruppo, particolarmente attivo anche sul mercato italiano, nel 2024 contava 731 dipendenti. Ha come azionista principale l’azienda elettrica del canton Zurigo (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, EKZ), che controlla una quota del 38%; il 27% è in mano al canton Grigioni, il 23% al fondo UBS-CEIS; Il flottante rappresenta l’11% del capitale.