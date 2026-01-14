Reka: nel 2025 anno migliore di sempre in termini di ricavi

Il 2025 è stato un altro anno dinamico per Reka: il gruppo - costituito dalla Cassa svizzera di viaggio Reka e da diverse società affiliate - ha contabilizzato ricavi per 107 milioni di franchi, a fronte dei 104 milioni dei dodici mesi precedenti.

(Keystone-ATS) Si tratta del miglior risultato della storia della cooperativa.

Nel settore delle vacanze, il fatturato consolidato è aumentato del 3,4%, sfiorando gli 84 milioni, si legge in un comunicato odierno. Il risultato viene definito ancora più notevole se si considera che il villaggio vacanze di Lenk (BE) è chiuso dal marzo 2025 e sarà sostituito da una nuova struttura.

Nel comparto valuta Reka i proventi si sono attestati a 31 milioni, in crescita dell’1,5%. Gli oltre 600’000 clienti che hanno utilizzato la Reka-Card lo scorso anno hanno generato un fatturato di transazioni pari a 513 milioni di franchi.

Già nella primavera del 2025 la società aveva annunciato che nel 2026 avrebbe sostituito i popolari assegni Reka con una carta regalo più versatile. Con la cessazione della vendita degli assegni Reka si conclude una storia di successo durata quasi 60 anni: la nuova carta regalo – affermano i promotori – gode già di grande popolarità e continua a offrire ampie possibilità di utilizzo presso i punti vendita e i rivenditori online convenzionati. Gli assegni già acquistati rimangono validi a tempo indeterminato e possono continuare ad essere utilizzati come mezzo di pagamento.

Fondata nel 1939 da sindacati e dalle associazioni turistiche Reka è una società cooperativa senza scopo di lucro. I soci sono oggi 500 e comprendono aziende, associazioni di lavoratori, fornitori di prestazioni, organizzazioni del trasporto e del turismo nonché altre persone fisiche e giuridiche. I due principali settori di attività sono la valuta Reka – utilizzata da oltre 1 milione di clienti, con una somma annuale di sconti che supera i 100 milioni di franchi – e le vacanze Reka: la società gestisce diversi villaggi turistici e ha una forte presenza in Ticino e nei Grigioni.