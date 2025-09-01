La televisione svizzera per l’Italia

Reinhold Messner e Diane rinnovano il loro ‘sì’ in India

Keystone-SDA

Durante un viaggio in India Reinhold Messner e sua moglie Diane Schumacher hanno rinnovato il loro 'sì' dato in Alto Adige nel 2021. E' stata una cerimonia intima, come racconta il Re degli ottomila su Instagram.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Era magico, mistico. Solo noi due. Perché insieme, nella solitudine, diamo il meglio di noi. Ci piacciono le persone, ci piace la società. Ma a volte la vita si riduce alla sua forma più pura: solo noi due, fianco a fianco, più forti del mondo che ci circonda”.

Visti i numerosi commenti e auguri arrivati da tutto il mondo via social media, i due oggi commentano: “Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione, è stato un simbolo di unione, di amore oltre i confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e la motivazione per il percorso che ci attende”.

