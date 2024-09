Regista svizzero vince premio per la regia a Festival San Sebastián

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il regista bernese Piet Baumgartner ha vinto il premio per la regia al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, nei Paesi Baschi spagnoli.

Con la prima mondiale del suo primo lungometraggio “Bagger Drama”, ha battuto la concorrenza di dieci cineasti provenienti da Argentina, Cina, Francia, Georgia, Spagna, Thailandia, Turchia e Stati Uniti.

Baumgartner ha ricevuto il premio “Kutxabank New Directors Award” per il suo film su un’azienda di escavatori in un piccolo villaggio bernese, ha annunciato la società di distribuzione cinematografica Coopi. La categoria era aperta a registi la cui prima o seconda produzione è stata presentata in anteprima mondiale. Il premio è dotato di 50’000 euro.

La fiction autobiografica di Baumgartner parla di una famiglia che, dopo aver perso la figlia in un incidente, ha difficoltà a parlare di sentimenti, amore e intimità. Il film potrà essere visto nelle sale cinematografiche svizzere a partire da maggio 2025.

Baumgartner, che si è formato come disegnatore meccanico, è un artista visivo, regista freelance e drammaturgo. Ha già ricevuto diversi premi. La sua opera teatrale del 2022 “EWS – Der einzige Politthriller der Schweiz” (EWS – L’unico thriller politico della Svizzera) sull’ex consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf è stata premiata come Teatro svizzero dell’anno. Con il documentario “The driven ones” (2023) Baumgartner era invece stato uno dei nominati al Premio del cinema svizzero 2024.

Il Festival internazionale del cinema di San Sebastián, creato nel 1953, è uno dei più importanti appuntamenti europei del settore e si tiene ogni anno a settembre. Grandi del cinema come Alfred Hitchcock, Bette Davis e Lana Turner sono stati ospiti della pittoresca città sull’Atlantico. Il premio principale, la “Conchiglia d’oro”, prende il nome dalla forma della baia su cui si trova la metropoli basca. Quest’anno è stato assegnato al documentario sulla corrida “Afternoons of Solitude” di Albert Serra.