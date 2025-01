Regista Raoul Peck ospite d’onore di Visions du Réel

Keystone-SDA

Il cineasta haitiano Raoul Peck sarà l'ospite d'onore della 56esima edizione del festival cinematografico Visions du Réel di Nyon (VD), che si tiene dal 4 al 13 aprile. Il regista darà una masterclass e sarà proiettata una retrospettiva dei suoi film.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nell’ambito del festival del cinema documentario Peck presenterà in anteprima anche il suo ultimo lungometraggio “Ernest Cole, photographe”.

Quello di Peck, classe 1953, nato ad Haiti e fuggito dalla dittatura con la famiglia in Congo, è un cinema impegnato, si legge in una nota odierna di Visions du Réel. Per il suo impegno è stato anche più volte premiato.

Diplomatosi negli anni ’70 all’Accademia di Film e Televisione a Berlino, negli ultimi quarant’anni “ha costruito un complesso corpus di opere che fondono fiction e documentario con un profondo impegno politico, attraverso film acclamati a livello internazionale”, si legge nella nota.

Fra i suoi lavori principali si citano “I Am Not Your Negro” (2016) sullo scrittore James Baldwin, nominato nel 2017 all’Oscar per il miglior film documentario e vincitore, fra gli altri, del Prix du Public alla Berlinale e a Toronto.

A Nyon (VD) Peck, ripercorrerà la sua filmografia costellata di “grandi figure che incarnano le lotte emancipatrici”, come quella di Patrice Lumumba in due film, quello di finzione “Lumumba, la mort du prohète” (1990) e il documentario “Lumumba” (2000).

L’omaggio è presentato in collaborazione con la Cinémathèque suisse e il dipartimento di cinema della Scuola cantonale d’arte di Losanna (ECAL).