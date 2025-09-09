Regista americano Noah Baumbach premiato dallo Zurich Film Festival

Keystone-SDA

Il regista e sceneggiatore americano Noah Baumbach riceverà il premio alla carriera "A Tribute to ... Award" alla 21esima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF). Con questo riconoscimento, il festival rende omaggio al contributo di Baumbach alla storia del cinema.

(Keystone-ATS) Lo hanno comunicato gli organizzatori in una nota odierna.

I suoi drammi relazionali sono sempre accompagnati da un umorismo sottile: con film come “Il calamaro e la balena” (“The Squid and the Whale”, 2005), “Lo stravagante mondo di Greenberg” (“Greenberg”, 2010), “Frances Ha” (2012) o “Storia di un matrimonio” (“Marriage Story”, 2019), Baumbach mostra spesso personaggi smarriti, le cui storie apparentemente quotidiane pongono domande esistenziali. Allo ZFF presenterà il suo nuovo film “Jay Kelly”, con George Clooney e Adam Sandler. La pellicola ha debuttato nel concorso ufficiale “Venezia 82” alla Mostra del cinema di Venezia, conclusasi sabato.

Baumbach, che è sposato con l’attrice e regista Greta Gerwig, nota in particolare per il suo film “Barbie” (2023), riceverà il riconoscimento il 26 settembre a Zurigo, si legge nella nota.

Oltre al regista americano, varie star verranno premiate allo ZFF, fra quelle già note si citano l’attrice e produttrice americana Dakota Johnson, l’attore irlandese Colin Farrell e l’attore britannico Benedict Cumberbatch. La 21esima edizione dello ZFF si terrà dal 25 settembre al 5 ottobre.