Regalo di Natale da 1,81 miliardi, vincita record negli Usa

Keystone-SDA

Vincita record negli Stati Uniti al Powerball, lotteria a cui si può giocare in 45 dei 50 stati federati.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un giocatore in Arkansas ha portato a casa 1,81 miliardi di dollari (1,43 miliardi di franchi al cambio attuale) alla vigilia di Natale grazie a un biglietto con tutti e sei i numeri vincenti. Si tratta del secondo maggiore montepremi mai vinto a quello che è una sorta di SuperEnalotto o EuroMillions degli Stati Uniti.

Il vincitore, in base alla legge del suo Stato, può restare anonimo per i prossimi tre anni a meno che non sia un politico eletto o un suo stretto familiare. E può decidere se incassare la cifra in un periodo di 30 anni (con un assegno immediato e successivi altri 29 annuali che aumenteranno ogni anno del 5%) o ricevere immediatamente un pagamento in contati da 834,9 milioni di dollari (circa 660 milioni di franchi) ante imposte.

Il biglietto vincente è stato venduto in una stazione di servizio, quella di Murphy Usa, a Cabot, non lontano da Little Rock. “Congratulazioni al nuovo vincitore del Powerball per un premio straordinario che cambierà la sua vita”, ha esultato Matt Strawn, il presidente della popolare lotteria. “Vogliamo ringraziare anche tutti i giocatori che hanno partecipato: ogni biglietto acquistato – ha messo in evidenza – contribuisce a sostenere programmi e servizi pubblici in tutto il Paese”.

Nel 2022 vinti 2,04 miliardi in California

Oltre al vincitore consacratosi miliardario, altri otto giocatori hanno vinto ben un milione di dollari. Sono 114 invece i premi da 50.000 dollari e 31 da 100.000 dollari. La nuova estrazione è quella di sabato 27 dicembre e si partirà da una cifra di 20 milioni di dollari.

Milioni di persone acquistano settimanalmente i biglietti della lotteria nonostante le chance di vincere siano molto limitate: 1 su 292,2 milioni. Negli ultimi anni negli Usa i jackpot delle lotterie hanno raggiunto cifre astronomiche, complice il cambio dei regolamenti e l’aumento dei prezzi dei biglietti del Powerball e del Mega Millions. Dal 2016 si sono registrate vincite superiori al miliardo di dollari. Il record assoluto lo detiene la California, con un jackpot di 2,04 miliardi vinto nel 2022.