Rega intende trasferire sede principale a Kägiswil (OW)

La Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) sta pianificando di trasferire la sua sede principale nel cantone di Obvaldo, secondo quanto riportato da CH Media. In questo caso circa 200 dipendenti dovrebbero lasciare l'aeroporto di Zurigo per trasferirsi a Kägiswil.

(Keystone-ATS) All’aerodromo di Kägiswil si sta delineando una possibile soluzione, “che noi perseguiamo con profonda convinzione”, ha detto il direttore della Rega Ernst Kohler in un’intervista pubblicata oggi dalle testate di CH Media.

Il Cantone di Obvaldo è favorevole a questi piani. “Al momento non ci sono ostacoli insormontabili”, ha precisato il dirigente. Per garantire la necessaria sicurezza nella pianificazione del servizio di soccorso aereo, il Cantone e la Rega devono però aspettare il via libera dalla Confederazione. Kohler si è detto ottimista al riguardo.

Soluzione necessaria entro la fine del 2030

Da dieci anni la Rega è alla ricerca di una nuova sede: entro la fine del 2030 deve infatti lasciare quella attuale all’aeroporto di Zurigo, ha spiegato il responsabile. Per questo motivo non intende trasferire solo le attività di manutenzione a Obvaldo ma anche l’amministrazione, la centrale nazionale di impiego elicotteri della Rega e la sede principale del Soccorso Alpino Svizzero.

Una sede nella Svizzera centrale sarebbe l’ideale, “perché lì si trovano già molte aziende specializzate nel settore dell’aviazione e viene formato anche il personale specializzato”, ha detto Kohler. Se possibile, la sede della flotta di jet rimarrà all’aeroporto di Zurigo.

Nuova linea di autobus per i dipendenti

“Il processo richiederà un certo periodo di adattamento, e noi accompagneremo i dipendenti in questa fase”, ha aggiunto. Kägiswil diventerà un luogo di lavoro interessante: “stiamo progettando una linea di autobus dalla stazione di Sarnen alla nuova sede della Rega con una frequenza di un quarto d’ora”, ha detto. Sono previste anche forme di lavoro ibride. Inoltre, verrà aperto un ristorante per i dipendenti e il pubblico.

Il Gran Consiglio di Obvaldo aveva gettato le basi per l’insediamento della Rega nel maggio dello scorso anno approvando una mozione che consente la realizzazione di un centro di manutenzione Rega o del Rega Center presso l’aerodromo di Kägiswil.

Alla fine del 2023, il Cantone aveva restituito l’ex aerodromo militare alla Confederazione. L’Ufficio federale per gli armamenti (Armasuisse) ha concesso nel dicembre 2024 alla Cooperativa aeroportuale di Obvaldo un diritto di superficie temporaneo per lo scalo fino alla fine di settembre 2025.

L’obiettivo è quello di coordinare le diverse esigenze sull’area, avevano comunicato in quell’occasione Armasuisse e l’Ufficio federale dell’aviazione civile. Entro la metà del 2025, Armasuisse deciderà se un servizio di volo civile potrà essere mantenuto oltre settembre.