Rega: più di 240 interventi a Capodanno

Keystone-SDA

Capodanno si è rivelato più impegnativo del Natale per gli equipaggi della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega): tra il 30 dicembre e il 2 gennaio hanno dovuto intervenire oltre 240 volte, il 30% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

(Keystone-ATS) L’anno scorso le condizioni meteorologiche erano meno favorevoli alle escursioni in montagna e allo sci, si legge in una nota diffusa oggi dalla Rega. Il numero di interventi in elicottero del personale di soccorso è strettamente legato alla meteo e al numero di escursionisti e turisti in montagna.

Più di un terzo delle operazioni ha riguardato infortuni legati agli sport invernali. La seconda causa principale è rappresentata da malattie e problemi di salute come infarti e ictus. La Rega è stata chiamata anche in seguito a incidenti stradali, per evacuazioni e trasferimenti tra ospedali.

Anche gli aerei ambulanza della Rega – utilizzati nei voli di lunga distanza – sono stati in missione durante i primi giorni dell’anno. Hanno fornito assistenza a pazienti in Finlandia, Spagna, Marocco, Egitto e Italia.