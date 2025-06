REGA: oltre 100 interventi durante la Pentecoste

Keystone-SDA

Durante il lungo fine settimana di Pentecoste, la REGA è intervenuta oltre 100 volte in Svizzera, soprattutto per soccorrere persone con malattie acute che avevano bisogno di assistenza medica aerea e di un trasporto rapido e cauto in ospedale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le missioni hanno però riguardato anche incidenti stradali, sportivi e di montagna, ha comunicato oggi la Guardia aerea svizzera di soccorso, nonché le cosiddette missioni di prevenzione, durante le quali le persone sono state salvate illese o solo leggermente ferite da una situazione di pericolo. Alla Pentecoste dell’anno scorso gli interventi erano stati oltre 140.

La REGA non è però stata impiegata solo in Svizzera, ma anche all’estero: ieri un’aeroambulanza è tornata a Zurigo da St. Petersburg, in Florida (USA) con un paziente, e lo stesso giorno altri jet della Guardia aerea sono decollati da Edmonton, in Canada, e da Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, da dove hanno riportato i pazienti in Svizzera.