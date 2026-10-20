Referendum indipendenza Alberta nettamente respinto

Keystone-SDA

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I residenti della ricca provincia petrolifera dell'Alberta si sono opposti in modo schiacciante a un futuro referendum sulla loro separazione dal Canada, secondo una proiezione dell'emittente pubblica Cbc.

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(Keystone-ATS) La proiezione ha mostrato che coloro che sono favorevoli a rimanere in Canada hanno vinto con un ampio margine con circa il 76,5% dei voti, mentre coloro che sostenevano un referendum promosso dal movimento separatista hanno ottenuto il 23,5%.

Nei giorni scorsi, il premier canadese Mark Carney ha sostenuto che il voto in Alberta arrivi “nel peggior momento possibile” e ha esortati i canadesi a restare uniti per affrontare la guerra commerciale e le minacce di annessione avanzate da Donald Trump. L’ente elettorale provinciale ha reso noto che 1,4 milioni di cittadini, su un totale di 3,1 milioni di aventi diritto, hanno espresso il proprio voto in anticipo.

La premier dell’Alberta, la conservatrice Danielle Smith, ha dichiarato di aver votato contro l’indipendenza, spiegando di aver indetto il referendum per chiudere una questione che ha diviso la provincia. Smith aveva promesso che, qualora la maggioranza si fosse espressa a favore della separazione, si sarebbe proceduto con un referendum vincolante. In caso di vittoria dei sostenitori dell’unità nazionale, la questione della secessione sarebbe invece stata definitivamente archiviata.