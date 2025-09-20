La televisione svizzera per l’Italia

Recuperato l’idrovolante precipitato nel lago di Zugo

Keystone-SDA

È stato recuperato in serata l'idrovolante precipitato ieri nel lago di Zugo durante un'esibizione aerea. Il velivolo è stato sollevato da una profondità di dieci metri vicino a Cham e portato a riva.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I sommozzatori della polizia cantonale di Svitto hanno agganciato diverse corde all’aereo affondato. Il relitto è stato quindi sollevato con cura con un escavatore installato su una piattaforma galleggiante.

Nell’incidente è morta una donna di 60 anni. Nell’idrovolante si trovavano due persone. Il pilota 49enne è riuscito ad abbandonare il velivolo da solo e a mettersi in salvo, rimanendo illeso, mentre la donna, in un primo tempo data per dispersa, è stata ritrovata senza vita dai sommozzatori.

Per chiarire le cause dell’incidente sono in corso indagini che vedono la partecipazione della Procura, della polizia, del Ministero pubblico della Confederazione e dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR