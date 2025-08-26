La televisione svizzera per l’Italia

Recuperato l’aereo affondato nel lago dei Quattro Cantoni

Keystone-SDA

L'aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua oggi a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il muso dell’aereo era incastrato nel limo a circa 100 metri di profondità. Questa mattina il velivolo è stato liberato dal fango e sollevato a circa 15 metri di profondità, dove è stato portato in posizione orizzontale e stabilizzato.

L’aereo, un Daher TBM-940, era decollato alla fine di luglio da Buochs (NW) in direzione di Burg Feuerstein, in Germania, e si è schiantato nel lago a nord del Bürgenstock dopo un volo di circa tre minuti. Il monomotore turboelica si è inabissato sul fondo del lago.

I due occupanti del velivolo sono stati tratti in salvo dalla polizia cantonale di Nidvaldo. Il pilota 78enne è sopravvissuto illeso all’incidente, mentre la passeggera 55enne è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR