Record mondiale di precisione all’Istituto Paul Scherrer (PSI)

(Keystone-ATS) L’Istituto Paul Scherrer (PSI), con sede a Villigen (AG), ha stabilito un nuovo primato riguardo alla precisione dei raggi X. I ricercatori sono riusciti a guardare all’interno di un chip di computer ottenendo un’immagine con una risoluzione di 4 nanometri.

Si tratta di una prima assoluta e nel contempo di un nuovo record mondiale, indica oggi il PSI in una nota. L’istituto ha collaborato con il Politecnico federale di Losanna (EPFL), con quello di Zurigo (ETH) e con l’University of Southern California per realizzare questa impresa. Le immagini tridimensionali con una risoluzione così elevata consentono di compiere progressi sia nella tecnologia dell’informazione che nelle scienze della vita.

Per ottenere l’immagine con una risoluzione di 4 nanometri (4 milionesimi di millimetro), i ricercatori hanno utilizzato la pticografia. Si tratta di un processo informatico che combina molte immagini isolate in un’unica immagine ad alta risoluzione, spiega il PSI.

Accorciando il tempo di esposizione e ottimizzando un algoritmo, gli scienziati sono riusciti a battere il loro stesso record mondiale del 2017 (15 nanometri). Per ottenere questo risultato, hanno utilizzato i raggi X e la Swiss Light Source (SLS) del PSI. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista specializzata Nature.