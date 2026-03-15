Record mondiale di degustazione di cioccolato a Friburgo

Keystone-SDA

Oggi a Friburgo è stato battuto il record mondiale della più grande degustazione simultanea di cioccolato.

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(Keystone-ATS) In occasione dei 125 anni di Villars Maître Chocolatier, 977 persone si sono date appuntamento per compiere l’impresa, ha constatato un fotografo di Keystone-ATS.

L’evento era al completo già da diverse settimane. L’azienda aveva deciso di festeggiare il proprio anniversario riunendo le persone “che danno vita al marchio ogni giorno, ovvero i suoi consumatori, i suoi partner e i suoi collaboratori”, aveva spiegato.

Il precedente record era stato stabilito in Perù nel 2018, con 797 partecipanti. Affinché quello nuovo potesse essere convalidato, ogni fase ha dovuto seguire un protocollo rigoroso imposto dal “Guinness World Records”. È stata richiesta la presenza di ufficiali giudiziari e testimoni accreditati.

Il record ha comportato anche un rigoroso conteggio dei partecipanti, una distribuzione simultanea di porzioni identiche di cioccolato, una sequenza di degustazione sincronizzata e una registrazione video integrale a titolo di prova.

Durante questa degustazione simultanea sono stati consumati 48 chili di cioccolato. Gli ospiti hanno potuto inoltre assaggiare diversi cioccolatini della nuova gamma dedicata all’anniversario.