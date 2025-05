Record di sfollati secondo rapporto, 83 milioni nel mondo

Secondo un rapporto annuale pubblicato oggi, i conflitti in Sudan e Gaza, nonché le calamità naturali, hanno spinto il numero di sfollati interni a un nuovo record di 83,4 milioni entro la fine del 2024.

(Keystone-ATS) Il Centro di monitoraggio degli spostamenti interni (IDMC) e il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC) affermano che negli ultimi sei anni il numero di sfollati è aumentato del 50%. Questa cifra di 83,4 milioni, equivalente alla popolazione della Germania, è da confrontare ai 75,9 milioni di sfollati interni in tutto il mondo alla fine del 2023.

“Gli sfollati interni sono maggiori là dove i conflitti, povertà e crisi climatica si intersecano, colpendo più duramente i più vulnerabili”, ha affermato Alexandra Bilak, direttrice dell’Idmc, in una dichiarazione. A differenza dei rifugiati che fuggono da un Paese per stabilirsi altrove, gli sfollati interni sono persone che hanno dovuto lasciare le proprie case ma che rimangono nel loro Paese.

Il numero di Paesi che hanno segnalato sfollati a causa di conflitti e disastri è triplicato in 15 anni. Oltre tre quarti degli sfollati interni a causa dei conflitti vivono in Paesi altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Quasi il 90% di questi spostamenti forzati sono dovuti a violenza e conflitti. Colpiscono 73,5 milioni di persone, una cifra aumentata dell’80% dal 2018. I disastri hanno costretto quasi 10 milioni di persone a fuggire e stabilirsi altrove, una cifra che è raddoppiata in cinque anni. Entro la fine del 2024, 10 Paesi contavano ciascuno più di tre milioni di sfollati interni a causa di conflitti e violenze.

Con 11,6 milioni di sfollati, il Sudan è il Paese con il numero più alto di persone in fuga mai registrato, come sottolinea il rapporto. Quasi tutta la popolazione della Striscia di Gaza era stata sfollata entro la fine del 2024, anche prima dei nuovi spostamenti di massa causati dalla ripresa dei bombardamenti israeliani il 18 marzo, dopo la fine di una tregua di due mesi.