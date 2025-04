Record di incidenti mortali con e-bike nel 2024

Lo scorso anno una persona su dieci deceduta nella circolazione stradale era alla guida di una bicicletta elettrica. Le vittime sono state 25 (nove in più del 2023), un nuovo record, mentre 533 persone sono rimaste gravemente ferite (a fronte di 595 l'anno prima).

(Keystone-ATS) Oltre la metà degli incidenti gravi sono imputabili a colpa propria, spesso perché chi si trova in sella all’e-bike perde il controllo del mezzo, afferma l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) in un comunicato diramato oggi.

Per sensibilizzare gli utenti sui rischi, l’UPI e l’assicuratore Allianz hanno lanciato una campagna nazionale intitolata “Non spingerti al limite con l’e-bike” che sottolinea l’importanza di una guida predittiva e difensiva per ridurre il rischio d’incidenti. Si consiglia inoltre l’uso del casco nonché di rendersi visibili con un giubbotto rifrangente e di circolare con le luci accese anche di giorno, come previsto dalla legge.