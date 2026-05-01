Record di droni russi sull’Ucraina ad aprile
Record di attacchi russi con i droni in Ucraina ad aprile. Lo rileva un'analisi dell'agenzia AFP - basata sui dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev - secondo la quale Mosca ha lanciato nel mese appena conclusosi 6'583 droni a lungo raggio.
(Keystone-ATS) Si tratta di un aumento del 2% rispetto a marzo, mentre i negoziati per porre fine al conflitto, innescato dall’invasione russa del febbraio 2022, rimangono in una fase di stallo.
Anche il numero di missili lanciati da Mosca – 141 – è aumentato del 2% rispetto al mese precedente, ma è ben lontano dai 288 lanci registrati a febbraio.
Le forze russe hanno inoltre notevolmente aumentato il numero di attacchi diurni, mentre in precedenza Mosca prendeva di mira l’Ucraina quasi esclusivamente di notte. Una mossa che Kiev denuncia come una tattica volta a massimizzare le vittime civili, dato che il conflitto ha già causato decine di migliaia di morti.