Record di americani in viaggio per Thanksgiving, 80 milioni

Keystone-SDA

Un numero record di americani si metterà in viaggio per il ponte del Thanksgiving, la festa del Ringraziamento che cade il 28 novembre.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo le stime dell’American Automobile Association, circa 80 milioni di persone percorreranno una distanza di almeno 80 km tra il 26 novembre e il 2 dicembre.

Di queste, 31 milioni sceglieranno l’aereo come mezzo di trasporto. Secondo David Pekoske, capo della Transportation Security Administration, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza dei trasporti, sarà il Thanksgiving più affollato di sempre per il trasporto aereo, con un aumento del 6% rispetto al 2023.

Tuttavia il maltempo potrebbe rovinare la festa causando ritardi o cancellazioni. Inoltre, in particolare per la zona di New York, la carenza di personale nel controllo del traffico aereo potrebbe rallentare decolli e atterraggi.

Lo scorso maggio, l’ente volo americano aveva fatto presente di essere a corto di circa tremila controllori. A settembre aveva annunciato di aver assunto oltre 1800 persone senza tuttavia specificare il numero effettivo in servizio dopo i pensionamenti.

Buone notizie sul fronte finanziario per chi si sposterà in auto. Il prezzo per un gallone di benzina (poco meno di 4 litri) è sceso da 3,27 a 3,06 dollari.

Tacchini graziati

Intanto, come da tradizione, Joe Biden ha graziato due tacchini in vista della festività, che cade giovedì. I fortunati volatili di quest’anno si chiamano Peach e Blossom, dal Minnesota, del peso di circa venti chili ciascuno.

Il presidente ha colto anche l’occasione per ribadire che “servire gli americani è stato l’onore della sua vita”, visto che sarà l’ultima volta che ospita la cerimonia. Biden e la moglie partiranno poi per Staten Island.

La cerimonia della grazia, che segna ufficiosamente l’inizio delle vacanze per il Thanksgiving, si svolge sin dal 1947, quando era presidente Harry Truman.