Re Carlo riceve Trump con un picchetto d’onore record

Re Carlo ha ricevuto il presidente americano Donald Trump al castello di Windsor con un picchetto d'onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero.

(Keystone-ATS) Lo riportano i media britannici, sottolineando il trattamento e la scenografia riservati al presidente in visita di Stato, con la guardia reale schierata in alta uniforme.

Il presidente americano e la first lady Melania erano arrivati pochi minuti prima in elicottero a Windsor, per l’avvio ufficiale dell’inedita seconda visita di Stato nel Regno Unito. Ad attendere la coppia presidenziale nel parco del castello, il principe William, erede al trono britannico, e la sua consorte Kate, incaricati di scortarli fra ali di reparti militari nell’edificio, per un breve tragitto fino all’ingresso, dove attendevano re Carlo III e la regina Camilla, ripresasi da una sinusite.

Sorrisi e strette di mano hanno suggellato il momento del saluto, seguito dall’esecuzione dei due inni nazionali affidata a una della Royal Guard. Vi è stata poi una parata dei Trump a bordo di una carrozza reale, all’interno del parco: carrozza peraltro coperta, dato il maltempo di una giornata grigia, piovosa e ventosa.

I media britannici parlano di un trattamento d’onore reale, senza precedenti nella storia moderna, riservato a Trump dal cerimoniale di casa Windsor; trattamento orchestrato dal governo di Keir Starmer, deciso a servirsi di tutta la suggestione della tradizione monarchica, a cui il presidente magnate si mostra sensibile, per tenere saldamente agganciato il grande alleato americano.

