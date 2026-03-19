Re Carlo inaugura Inghilterra cammino costiero più lungo al mondo

Keystone-SDA

Re Carlo III ha inaugurato il cammino costiero attrezzato più lungo del mondo, che porta il suo nome.

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(Keystone-ATS) Il ‘King Charles III England Coast Path’, con i suoi 4.327 chilometri (2.689 miglia), permette per la prima volta di percorrere a piedi ininterrottamente l’intera costa inglese, attraversando scogliere, paludi salmastre, spiagge e villaggi storici.

Il sovrano, che ieri aveva accolto con tutti gli onori a Windsor il presidente nigeriano Bola Tinubu e la first lady Oluremi per la prima visita di Stato da 37 anni di un leader del popoloso Stato africano un tempo colonia dell’impero britannico, ha partecipato all’evento sulle scogliere di gesso delle Seven Sisters, nell’East Sussex.

Accompagnato dalla ministra dell’Ambiente Emma Reynolds, Carlo III, grande appassionato di cammini e natura, ha percorso a piedi un tratto del nuovo tracciato. Per completare il progetto, l’ente Natural England ha dovuto realizzare oltre 1.600 chilometri di nuovi sentieri, installando ponti e passerelle per rendere accessibile ogni passo lungo la costa inglese.