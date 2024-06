Re Carlo apre la parata di “Trooping the Colour”, c’è Kate

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Al via nel cuore a Londra alla parata di Trooping the Colour, evento clou dell’odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III.

Il monarca, tornato all’attività pubblica da oltre un mese sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro diagnosticagli a inizio anno, guida il corteo in carrozza con la regina Camilla (e non a cavallo, quest’anno).

Mentre in un’altra carrozza, spicca la presenza della principessa di Galles, Kate, con Willam e i tre figli, che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia.

Anche il premier britannico Rishi Sunak ha assistito con la first lady Akshata Murty alla parata di Trooping the Colour in onore di re Carlo conclusasi in questi minuti nel grande piazzale di Horse Guard Parade, nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra, presso St James Park, clou della celebrazione pubblica del compleanno ufficiale dei monarchi britannici.

All’evento, svoltosi secondo una precisa coreografia a partire dal 1748, hanno preso parte circa 1400 soldati e ufficiali in alta uniforme, al suono di musiche o marce varie eseguite dalla bande militari al passaggio dii reggimenti come quello della Scottish Guard, dell’Irish Guard o della Welsh Guard, sotto i diversi colori di reparto. Il sovrano, protagonista assoluto in divisa, vi ha assistito al centro del quadrante, su una piattaforma coperta, con accanto la regina Camilla, fra scrosci di pioggia e qualche raro sprazzo di sole. Alle sue spalle, a cavallo, due dei suoi fratelli, il duca di Edimburgo, Edoardo, e la principessa reale Anna, nonché il suo primogenito e l’erede al trono, William, ciascuno in veste di comandante d’onore delle diverse unità.

Sunak è stato visto seduto nella tribunetta degli ospiti con altri invitati, ed è stato ripreso mentre scattava foto col telefonino. Il primo ministro conservatore – nel pieno di una campagna elettorale che vede favorita l’opposizione laburista di sir Keir Starmer – è tornato giusto in tempo dal vertice italiano del G7 di Borgo Egnazia, in Puglia; mentre in giornata è atteso poi al Bürgenstock per partecipare al summit a guida occidentale per “la pace in Ucraina”.

Kate, impeccabile come nulla fosse accaduto nella sua consueta eleganza a dispetto della malattia (salvo il profilo apparentemente dimagrito) è stata invece notata sorridere da un balconcino, attenta nel seguire le evoluzioni dei reparti accanto ai tre figli: in particolare il piccolo Louis, vicino a lei per tutto il tempo, e come sempre disinvolto a rubare la scena fra battute e gesticolamenti.