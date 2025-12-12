Re Carlo annuncia ‘cure contro il cancro ridotte nel nuovo anno’

Keystone-SDA

Re Carlo ha dichiarato in un discorso televisivo andato in onda su Channel 4 che, grazie alla diagnosi precoce, le sue cure contro il cancro "potranno essere ridotte" nel nuovo anno.

(Keystone-ATS) Il sovrano britannico ha sottolineato che la “buona notizia” è arrivata “grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e al rispetto delle prescrizioni dei medici”.

Il discorso è stato registrato due settimane fa per la campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione contro i tumori patrocinata da Carlo III.