Rappresentante per il commercio USA elogia investimenti svizzeri

Keystone-SDA

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Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, vede sviluppi positivi nelle relazioni tra la Svizzera e gli USA. Tuttavia, non vuole sbilanciarsi riguardo a un accordo commerciale definitivo.

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(Keystone-ATS) Per molto tempo ci si era preoccupati per il deficit della bilancia commerciale con la Svizzera, ha dichiarato Greer ieri all’emittente Bloomberg TV. Negli ultimi sei mesi, tuttavia, si è registrato un surplus nello scambio di beni. “Si tratta di uno sviluppo positivo”.

Greer ha inoltre fatto riferimento agli investimenti svizzeri negli Stati Uniti. Ha citato – senza nominare l’azienda – una prossima visita presso uno stabilimento di Stadler Rail nello Stato dello Utah. “La Svizzera sta facendo molte delle cose che deve fare”. Poiché i negoziati sono ancora in corso, al momento non può però garantire nulla.

L’obiettivo del Consiglio federale è trasformare l’aliquota doganale del 15%, in vigore dalla conclusione di una dichiarazione d’intenti congiunta, in un accordo definitivo. Di recente, tuttavia, il governo statunitense ha minacciato la Svizzera e altri Paesi di imporre ulteriori dazi, con il pretesto che gli Stati interessati non stiano facendo abbastanza per contrastare l’importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato.